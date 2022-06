Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul no palco da abertura da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (2), no Seoul World Cup Stadium, em amistoso válido como preparação para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A partida está marcada para as 20h (8h de Brasília).

Nesta quarta-feira (1), os jogadores puderam conhecer o palco do confronto. Em pouco mais de uma hora, o técnico Tite comandou um trabalho tático voltado para o estilo de jogo da Coreia do Sul.

Foram realizadas movimentações ofensivas, um enfrentamento em campo reduzido, além de cobranças de bola parada.

Na partida desta quinta-feira, a Seleção Brasileira entrará em campo com seu uniforme número um: camisas amarelas, shorts azuis e meiões brancos. Os goleiros estarão de cinza. Além disso, Dani Alves será o responsável por vestir a braçadeira de capitão.

NEYMAR É DÚVIDA

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, deixou o treino da Seleção Brasileira com dores nesta quarta-feira e virou dúvida para o amistoso.

O jogador se contundiu após uma dividida com o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, e com o volante Danilo, do Palmeiras. Logo após o lance, Neymar se queixou de um incômodo no pé direito, o mesmo que o atleta lesionou o quinto metatarso em 2018 e 2019.

O meia-atacante prontamente recebeu atendimento do médico do Brasil, Rodrigo Lasmar, mas não conseguiu retornar ao treinamento. Neymar chegou a sair de campo mancando e divulgou uma imagem da contusão em seu Instagram.