Saúde divulga manual de prevenção de acidentes domésticos com idosos

Desde 2017, a primeira semana de junho é marcada como a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos. Nesse período, a Secretaria de Estado da Saúde tem promovido a divulgação de materiais a respeito do tema, como o Manual de Prevenção de Quedas de Idosos. Também reforça esse alerta com as Regionais de Saúde e os 399 municípios.

As quedas são um problema comum e podem ser causadas por inúmeros fatores, que vão desde condições médicas, ligadas ao estado de saúde do idoso, até fatores externos, como dificuldades propiciadas pelo ambiente, pisos escorregadios, encerados, molhados, ausência de corrimão, entre outros fatores.

O secretário de Estado da Saúde, César Neves, considera importante a visibilidade trazida ao tema durante a semana. “O Paraná tem dedicado grande atenção na promoção da saúde da população idosa e esse é um momento para aumentar a conscientização acerca de cuidados e medidas de prevenção. Muitas das vezes, os acidentes domésticos podem facilmente ser evitados, com adequação de locais, fixação de tapetes ou calçados adequados”, reforçou.

Produzido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com o Governo do Estado, o Manual de Prevenção de Quedas de Idosos é uma das ferramentas para ajudar nessa divulgação. Ele tem como finalidade auxiliar idosos, familiares e cuidadores para diminuir o risco de acidentes. O material está disponível no site da Sesa e pode ser acessado clicando aqui.

Fonte: Agência Estadual de Notícias