Palmeiras e Corinthians vão decidir o Campeonato Paulista. Jogando na arena que leva o seu nome, o Palmeiras derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste domingo (2) e garantiu sua passagem para a decisão.

Mais cedo, ás 16h, o Corinthians também passou para a final ao derrotar o Mirassol, também por 1 a 0.

PALMEIRAS X PONTE

O primeiro tempo do confronto entre Paleiras e Ponte Preta foi movimentado, com chances de lado a lado. Porém, os goleiros Ivan, da Macaca, e Weverton, do Verdão, foram muito bem. Mas, quando tudo indicava que as o jogo iria para o intervalo sem qualquer gol, o Palmeiras conseguiu a vantagem.

O curioso é que, em um time recheado de estrelas, o único gol da partida saiu dos pés de um jovem, o volante Patrick de Paula, que acertou um chute forte para vencer o goleiro Ivan aos 45 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a Ponte partiu para o tudo ou nada, enquanto o Palmeiras conseguiu administrar a vantagem que lhe garantiu a vitória e a classificação para a final.

CORINTHIANS X MIRASSOL

A vitória foi sofrida, como gosta boa parte da torcida corintiana. O gol da vitória veio aos 26 minutos do segundo tempo. Éderson chutou de fora da área, e o goleiro Kewin não consegue evitar que a bola estufe as redes.

O primeiro tempo terminou sem gols, graças ao goleiro Cássio e ao travessão. Na segunda etapa, a equipe de Tiago Nunes voltou mais ofensiva e, aos 14, ficou com um a mais em campo, após a expulsão de Juninho.

A partir de então a pressão corintiana aumentou, e a equipe do interior, que perdeu 18 jogadores durante a paralisação da competição por conta da pandemia, acabou sofrendo o gol decisivo. Melhor para a equipe do Parque São Jorge, que saiu da beira da eliminação para um final histórica, na qual busca o tetra paulista.

O clássico que decide o Paulistão começa na próxima quarta, com o primeiro jogo no Itaquerão, ás 21h30. O segundo duelo será no próximo sábado, às 16h30, na arena palmeirense.

Agência Brasil