Palmeiras bate Corinthians e amplia vantagem na ponta do Brasileiro

O Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0 e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Após triunfar no clássico, disputado na noite deste sábado (13) na Neo Química Arena, em São Paulo, o Verdão alcançou 48 pontos e ampliou sua vantagem em relação ao segundo colocado, que é justamente o Timão, para nove pontos.

Atuando diante de sua torcida, a equipe comandada pelo técnico Vítor Pereira ficou mais próxima do gol na etapa inicial, criando oportunidades com Renato Augusto, com chute rasteiro aos 12 minutos, com Yuri Alberto, em finalização de bicicleta aos 14, com Fausto Vera, com chute da entrada da área aos 37, e novamente com Renato Augusto, aos 39 com finalização de longa distância.

Já o time de Abel Braga teve como melhor oportunidade aos 24 minutos, quando Rony recebeu passe na direita, avançou e chutou cruzado para defesa do goleiro Cássio.

O segundo tempo começou com uma dinâmica parecida, com o time da casa tendo mais volume de jogo e criando as melhores oportunidades. A primeira com um chute da entrada da área do volante Renato Augusto, aos 5 minutos, e a segunda com o lateral Lucas Piton aos 13 minutos.

Porém, o Timão fez algo que uma equipe tão eficiente como o Palmeiras não perdoa: falhou. Aos 26 minutos Fagner errou passe e o Verdão aproveitou para puxar contra-ataque, no qual Wesley tocou para Piquerez na ponta esquerda. O lateral uruguaio cruzou para o centro da área, onde Roni tentou cortar, mas acabou marcando contra.

A partir daí o Corinthians perdeu a intensidade, e o Verdão soube controlar as ações até o apito final para garantir a vitória.

EMPATE NA SERRINHA

Na partida que abriu a 22ª rodada da competição, o Goiás empatou em 1 a 1 com o Avaí no estádio da Serrinha. Bissoli abriu o placar em cobrança de pênalti, mas Dadá Belmonte deixou tudo igual para o Esmeraldino.

Fonte: Agência Brasil