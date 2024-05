Nacional estreia com derrota na Segundona diante do Paraná Clube

O Nacional, agora representante de Campo Mourão, estreou com derrota neste sábado, 4, na Segundona do Campeonato Paranaense, contra o Paraná Clube. O jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba, que ficou lotada, com mais de 36 mil torcedores.

O time da capital marcou o único gol do jogo, com Liliu, aos 15 minutos do primeiro tempo. O time mourãoense volta a jogar no próximo domingo, 12, em casa, contra o Laranja Mecânica, de Arapongas, às 11h.

Já o Paraná Clube encara o Apucarana, no sábado, dia 11, às 18h30, no Couto Pereira.