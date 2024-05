Prefeito de Barbosa Ferraz sente-se ameaçado após ter a casa arrombada

“Estou ameaçado, querem me intimidar.” A declaração é do prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi, após chegar em casa, na noite dessa seta-feira, 3, e encontrar tudo revirado. Para o prefeito, uma arma de brinquedo encontrada em cima de dois livros, deixa claro a intenção dos criminosos de intimidá-lo.

Outro indicio é que os invasores não levaram nada de valor do imóvel, deixando dinheiro e jóias espalhados na casa. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, bem como a Perícia de Maringá.

Miliossi estava com sua família em uma lanchonete da cidade, no momento da invasão à sua residência, que fica próximo da prefeitura, na rua Santa Catarina. Os criminosos desligaram o sistema de monitoramento por câmeras ao entrar e reviraram toda a casa.

Uma das câmeras, próximo ao telhado, que filma a entrada da casa e a rua, foi tapada com um pano. Antes de sair do local ainda retiraram e levaram o HD do sistema que grava as imagens das câmeras.

Apenas dois notebooks da casa, pertencente aos filhos do prefeito, foram levados. Miliossi suspeita que o crime foi sob encomenda, já que os invasores não quiseram levar nada de valor.

Em agosto do ano passado, quatro homens armados já haviam invadido a casa do sogro do prefeito, em um sítio na Água do Bandeira, onde renderam a família e roubaram vários objetos de valor.

Os criminosos ainda teriam questionado sobre o prefeito e outros familiares. Naquela ocasião, o grupo, se passou por agentes do Gaeco, inclusive usando coletes e veículos com giroflex.

A Polícia Civil de Barbosa Ferraz conseguiu desvendar o crime, identificar toda a quadrilha e prender três deles. Todos vieram de Curitiba e um ainda se encontra foragido. A suspeita é que alguém de Barbosa Ferraz tenha auxiliado os criminosos. O prefeito Miliossi disse na ocasião que o crime pode ter sido encomendado por alguém de Barbosa Ferraz.

