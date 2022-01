Mourãoense de 14 anos defende o Athletico/PR há dois anos

Aos 14 anos, o mourãoense Arthur Rampineli Borghi, vem despontando na posição de goleiro nas categorias de base do Athletico Paranaense, time que nos últimos anos figura entre os principais do Brasil, com conquistas importantes a nível nacional e internacional.

Com 1,87m de altura, Arthur atua na categoria sub14. No final do ano passado disputou a Copa Umbro na cidade de Pato Branco. A mãe, Liliane Rampineli Borghi, disse que o filho começou a jogar aos 5 anos, na Copel, com o professor Ronaldo e não parou mais.

“Com 10 anos ele foi para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte onde ficou por 2 anos. Em seguida fechou contrato de formação no Athetico Paranaense onde está até hoje”, diz Liliane, ao lembrar que o garoto já tem contrato de formação assinado com o Furacão.

Arthur era estudante e goleiro oficial do Colégio Integrado, quando, aos 11 anos, foi selecionado para fazer parte da categoria de base da equipe do Atlético Mineiro.

Considerado um prodígio dentro do esporte, Arthur começou a jogar futebol/futsal com apenas cinco anos. “Desde muito novo, ele já vinha sendo sondado por grandes clubes brasileiros, principalmente pelo porte físico que ele possui”, conta o pai, Matheus Borghi. Aos 11 anos, quando foi para o Atlético/MG, ele já tinha 1,71m de altura.