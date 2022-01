Saúde orienta que cuidados para prevenir gripe são os mesmos da Covid-19

Uso de máscaras, higienização das mãos com álcool ou água e sabão, manter ambientes bem arejados e ventilados. Esses cuidados amplamente divulgadas desde o início da pandemia de Covid-19 são os mesmos que devem ser adotados para prevenção dos vírus que causam a gripe.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça a importância desses cuidados sanitários, tendo em vista o aumento da circulação da nova variante da Covid e da influenza H3N2. “Ficou provado que os cuidados com higiene e evitar aglomerações reduzem a transmissão de doenças respiratórias”, enfatiza o secretário municipal da Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele lembra que caso a pessoa apresente sintomas respiratórios leves, deve se isolar e procurar o suporte dos serviços de Saúde, prioritariamente a UPA e o Pronto Atendimento instalado no Lar Paraná. “O aumento de pessoas com sintomas pode estar associado à circulação combinada da variante H3N2 e também da propagação da variante Ômicron”, frisa o secretário.

Especialistas da área de Infectologia explicam que esses vírus se aproveitam do efeito do relaxamento das medidas não farmacológicas de proteção por parte da população, como deixar de usar máscara, reduzir a higienização e a volta das aglomerações em eventos, viagens e confraternizações. As duas doenças se manifestam com os mesmos sintomas: tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar.