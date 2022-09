Motociclista fica ferido em acidente na Perimetral Tancredo Neves

Um motociclista de 38 anos ficou ferido em mais um acidente de trânsito, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 12h40 desse domingo, na Perimetral Tancredo Neves e o motorista do automóvel envolvido fugiu sem prestar socorro, porém, a placa caiu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a motocicleta com placa de Campo Mourão trafegava pela Perimetral Tancredo Neves, quando ao fazer fez uma conversão para a esquerda, acabou atingida por um veiculo VW/Gol, também com placas de Campo Mourão.

Com a colisão na lateral direita, o condutor da motocicleta caiu e sofreu ferimentos generalizados. O condutor do veículo evadiu-se do local sem prestar socorro, mas a placa do automóvel ficou caída no local, o que vai facilitar a identificação do mesmo

O motociclista foi encaminhado pela equipe do Samu ao Hospital Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária confeccionou o boletim de ocorrência e entregou a placa apreendida na delegacia de Policia Civil para que o motorista seja identificado.