Denúncia sobre escalação irregular de atleta deixa decisão da final da Copa Comcam ABL em aberto

Os jogos de volta da semifinal da 3ª Copa Comcam Grupo ABL, neste domingo (11), tinham de tudo para, ao fim das partidas, a definição das equipes finalistas. Mas uma denúncia sobre a escalação de um suposto atleta irregular em um dos confrontos, adiou a definição, hoje.

O Comitê Organizador da Copa deverá se pronunciar ainda nesta segunda-feira (12), sobre uma decisão. Por enquanto, a organização achou por bem não tornar público qual seria o atleta e a equipe em situação irregular.

Nas partidas deste domingo, jogando em casa, o Luiziana F.C. que poderia perder por até um gol de diferença, perdeu para o adversário, Holanda Fecam, justamente por 1 a 0. No primeiro jogo (ida), venceu por 2 a 0.

Já a equipe de Quinta do Sol empatou com Engenheiro Beltrão, em 1 a 1. No primeiro jogo a equipe quintassolense venceu o Beltrão por 1 a 0 em casa.

A Copa Comcam Grupo ABL é patrocinada pelo Grupo ABL Negócios de Sementes e Logística e a Viação Garcia, para o transporte dos atletas de uma cidade a outra. O objetivo da competição é gerar a integração entre os municípios e incentivá-los a investirem em atletas de base.

Neste ano, o campeonato terá uma premiação total no valor de R$ 22.000,00, sendo: R$ 12.000,00 para o campeão; R$7.000,00, 2º colocado; e R$ 3.000,00 ao 3º colocado.