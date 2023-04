Maringá vence Flamengo em jogo histórico pela Copa do Brasil

A equipe do Maringá fez história na noite desta quinta-feira, 13, ao vencer o Flamengo por 2 X 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada no estádio Willie Davids, em Maringá.

Com o resultado, o maior em 13 anos de Dogão, o time paranaense vai ao Maracanã, no dia 26 de abril, podendo perder por um gol de diferença. Matheus Bianqui e Serginho, os destaques da temporada, foram os autores dos gols.

A partida atraiu torcedores do time carioca de várias cidades da região, lotando o Willie Davids. Jogando em casa, o Maringá começou pressionando a saída de bola do Flamengo. Mas a intensidade foi diminuindo aos poucos, e gradativamente o Flamengo passou a ter mais a posse.

No entanto, a equipe maringaense seguia aproveitando as falhas cariocas, que não foram poucas, e em um destes lances Matheus Bianqui cabeceou, a bola bateu em David Luiz e entrou: 1 a 0 no primeiro tempo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo disposto a empatar e partiu para o ataque. O Maringá mantinha o ritmo e, aproveitando-se do contra-ataque, fez o segundo com Serginho, deixando a torcida enlouquecida.

Comandado interinamente por Mário Jorge, a equipe carioca abusou dos erros e acabou castigada. Agora a equipe terá de vencer a volta por três gols de diferença para levar a classificação no tempo normal. Uma vitória por dois gols de diferença levará a disputa para os pênaltis.

O duelo da volta será no próximo dia 26, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.