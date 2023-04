Polícia Civil de Peabiru prende casal por tráfico de drogas em Araruna

A Polícia Civil de Peabiru cumpriu mandado de busca e apreensão na cidade de Araruna, nesta quinta-feira, onde prendeu um casal por tráfico de drogas. Na residência onde os dois foram encontrados, os policiais aprenderam porções de maconha, grande quantidade de moedas e dinheiro em várias notas de baixo valor.

A droga estava escondida no forro da residência foi encontrado por meio do faro infalível do cachorro Cris, pertencente ao Denarc K-9. As buscas foram realizadas com a supervisão da delegada-chefe da 52ª Delegacia Regional de Polícia da comarca de Peabiru, Karoliny Neves Marques.

Durante as buscas o cachorro deu sinais de que a droga estava no forro do banheiro. Os policiais vistoriaram o local e encontraram uma sacola contendo 32 porções de maconha, pesando 120 gramas.

Também foram encontradas na residência, diversas notas de dinheiro com valores de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00, além de muitas moedas de R$ 1,00 e R$ 0,50 que estavam guardadas em diversos lugares do imóvel, caracterizando o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, o endereço é citado por muitas denúncias anônimas de tráfico de drogas. A maconha, dinheiro e o casal foram encaminhados para a delegacia de Peabiru.