Luiziana e Quinta do Sol largam na frente na semifinal da Copa Comcam

Foram realizados neste domingo (4) os jogos de ida das semifinais da 3ª Copa Comcam Grupo ABL. E as equipes do município de Luiziana e Quinta do Sol venceram os confrontos de ida conquistando vantagem no próximo jogo, que definirá os finalistas.

Em Campo Mourão, a equipe do Luiziana F.C. foi para cima do Holanda/Fecam vencendo pelo placar de 2 a 0. No segundo jogo, que será em casa, poderá perder por até 1 um gol de diferença que mesmo assim se classifica para a final. O time mourãoense só passa para a final se vencer por 3 gols de diferença ou se fizer dois e vencer nas penalidades.

Já em Quinta do Sol, o time de Engenheiro Beltrão perdeu por 1 a 0. Para avançar para a fase final a equipe beltrãoense terá de vencer por dois gols de diferença em casa. A vitória por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades. Os jogos de volta da Copa serão no próximo domingo (11), às 15h30.

A Copa é patrocinada pelo Grupo ABL Negócios de Sementes e Logística e a Viação Garcia, para o transporte dos atletas de uma cidade a outra. O campeonato terá uma premiação total no valor de R$ 22.000,00, sendo: R$ 12.000,00 para o campeão; R$7.000,00, 2º colocado; e R$ 3.000,00 ao 3º colocado.