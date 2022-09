Veículo atropela jovens durante ensaio de fanfarra, no centro de CM e deixa cinco feridos

Um veículo GM Monza atropelou membros da fanfarra do Clube de Desbravadores Kairós da Igreja Adventista do 7º Dia de Campo Mourão, enquanto o grupo ensaiava na rua Roberto Brzezinski, em frente ao templo religioso. O acidente ocorreu no final da tarde deste domingo e deixou quatro jovens e um rapaz de 29 anos feridos.

Imagens de uma câmera de vigilância registrou o momento do acidente. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas a placa foi anotada e a Polícia Militar faz buscas na tentativa de localizá-lo. Participavam do ensaio cerca de 12 a 15 jovens.

Dentre as vítimas feridas, está uma adolescente de 14 anos que sofreu ferimentos no dorso e reclamava de dores na região lombar. Um rapaz de 29 anos fraturou uma das mãos e uma jovem de 18 anos teve lesão grave na perna, possivelmente porque o veículo teria passado sobre ela.

Outra adolescente 17 anos sofreu trauma de crânio ao bater a cabeça no asfalto. Os quatro foram atendidos por equipes do Samu e Siate e encaminhados aos hospitais Santa Casa e Pronto Socorro. Outra jovem recusou atendimento no local, mas na sequência passou a sentir dores e foi levada pela mãe ao hospital.