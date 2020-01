Inter, Athletico-PR, Botafogo-SP e Corinthians avançam na Copinha

Nesta quarta-feira (15) foram definidos os 4 primeiros classificados para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior: Internacional, Athletico-PR, Botafogo-SP e Corinthians.

O Internacional garantiu presença na próxima fase da competição após derrotar o RB Brasil por 6 a 5 na disputa de pênaltis em jogo disputado em Rio Claro. No tempo regulamentar as equipes ficaram no 1 a 1.

O adversário do colorado será o Botafogo-SP, que também empatou em 1 a 1 nos 90 minutos. No estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o confronto foi para os pênaltis, onde o Londrina foi superado por 3 a 1.

Quem não precisou ir para a disputa de pênaltis foi o Corinthians, que, com dois gols de Richard, derrotou o Mirassol por 2 a 1.

E quem enfrenta o timão nas quartas é o Athletico, que superou o Taboão da Serra por 2 a 1.

OITAVAS DE FINAL

As oitavas da Copinha continuam nesta quinta, com os seguintes jogos: Goiás x Vasco, Grêmio x Atlético-MG, Avaí x Oeste e São Paulo x Coritiba.

Agência Brasil