Morador de Mamborê é encontrado morto em lavoura de soja

Desaparecido desde o último sábado (11), o morador de Mamborê Miguel Leal dos Santos, 50 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira, em uma plantação de soja, próximo à estrada rural de acesso à comunidade Fantin, a cerca de 1 km do perímetro urbano da cidade.

Segundo informações, na manhã da última segunda-feira (13), ele teria sido visto por volta das 6h30, seguindo em direção a uma área rural, nos fundos do pátio de máquinas da prefeitura.

Familiares fizeram buscas pelo local, mas não o localizaram, até que nesta quarta-feira, o funcionário de uma propriedade rural localizou o corpo, enquanto aplicava defensivos em uma lavoura de soja.

Uma equipe da secretaria de Saúde do município compareceu ao local, juntamente com equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal. O corpo foi recolhido pelo IML para o exame de necropsia, que vai determinar a causa da morte.

Segundo as informações, Leal já foi um grande profissional na área da construção civil na cidade de Mamborê, mas há algum tempo acabou se entregando ao vício da bebida alcoólica. Ultimamente passava o dia na praça, em frente à Igreja Matriz acompanhado de outras pessoas desocupadas. No entanto, segundo familiares, ele era uma pessoa do bem e que não faz mal a ninguém.