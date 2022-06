Holanda vacila e perde para Peabiru após abrir 2 a 0 pela Copa Comcam

Após abrir 2 a 0 sobre o Peabiru no primeiro tempo, o time do Holanda de Campo Mourão não conseguiu segurar o adversário na etapa final e acabou perdendo por 3 a 2 pela Copa Comcam/Grupo ABL.

A partida, válida pela 4ª rodada, foi realizada na tarde deste domingo, em Peabiru. Com o resultado, Peabiru foi a nove pontos no grupo C, mesma pontuação do Engenheiro Beltrão (grupo A) que folgou na rodada. Os dois lideram na classificação geral

Os demais resultados desta 4ª rodada foram os seguintes: Luiziana F.C 1 x 3 Goioerê/ADGG; Araruna F.C 0 x 0 Ubiratã F.C.; e Corumbataí do Sul F.C 2 x 0 Comercial Moreira Sales.

5ª RODADA

Domingo – 12 de junho

15h30

Engenheiro Beltrão x Quinta Do Sol

Boa Esperança x Goioerê/ADGG

Holanda/Fecam x Clube Atlético Roncador