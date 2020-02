Flamengo está na final da Taça Guanabara

Um Fla x Flu eletrizante! Com a presença de 59.025 torcedores, o rubro-negro superou o tricolor por 3 a 2. O resultado leva o time de Jorge Jesus à final da Taça Guanabara, no sábado (22) de Carnaval contra Boavista ou Volta Redonda, que jogam neste domingo (16).

No Maracanã, nesta quarta (12) à noite, o Flamengo saiu na frente com um minuto de jogo. Após cruzamento do uruguaio Arrascaeta, Bruno Henrique cabeceou para as redes tricolores. Aos 8, Gabriel Barbosa ampliou o marcador. No segundo tempo, o artilheiro Gabigol passou de letra para Felipe Luís chutar forte e vencer o goleiro Muriel. Foi o primeiro gol do lateral-esquerdo com a camisa do Flamengo.

Com três gols de vantagem, a partida parecia liquidada, mas o Fluminense reagiu e diminuiu a diferença com Luccas Claro e Evanílson. Como o empate classificava o tricolor, a equipe do treinador Odair Hellman lutou até o apito final do juiz, que só foi ouvido após 8 minutos de acréscimos.

Apesar do esforço, o Flu não conseguiu igualar o marcador e agora vai ao Chile encarar o Unión La Callera pela Copa Sul-americana. Já o Flamengo viaja a Brasília, onde decide a Super Copa do Brasil contra o Athlético-PR.