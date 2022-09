Final da Copa Comcam Grupo ABL será nos dias 9 e 16 de outubro

O Comitê Organizador da 3ª Copa Comcam Grupo ABL decidiu que os dois últimos jogos do campeonato, que definirão o grande campeão, serão realizados nos dias 9 e 16 de outubro. A confirmação foi feita após conversa com representantes das duas equipes finalistas: Engenheiro Beltrão e Luiziana F. C..

O primeiro jogo (de ida), será realizado no estádio municipal Romão Martins, em Luiziana em 9 de outubro. Já a grande partida final será decidida Estádio João Cavalcante de Menezes, em Engenheiro Beltrão, no domingo seguinte, dia 16. As partidas terão início a partir das 15h30.

De acordo com o Comitê Organizador, em conversas com as duas equipes, houve consenso entre ambas para as partidas das finais nestas datas. “O adiamento aconteceu porque neste domingo (25) haverá festa do prato típico de Luiziana [Boi na Brasa] o que deixaria a final ficaria espaçada em 21 dias entre as duas partidas. Então, considerando as Eleições de outubro, as equipes preferiram fazer as partidas em 9 e 16 de outubro”, explicou o Comitê.

O grande campeão da Copa levará para casa um prêmio no valor de R$ 12.000,00. Segundo colocado – R$7.000,00; e terceiro – R$ 3.000,00, perfazendo uma premiação total no valor de R$ 22.000,00. O campeonato é patrocinado pelo Grupo ABL Negócios de Sementes e Logística e a Viação Garcia, para o transporte dos atletas de uma cidade a outra.

O presidente da Comcam/Condescom, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna, falou da expectativa para a final. “Pelo que vimos em jogos anteriores, com certeza as torcidas lotarão as arquibancadas dos estádios. São duas grandes equipes com grande potencial. Torcemos para uma final alegre, que faça prevalecer o espírito esportivo e de união, porque afinal este é o objetivo da Copa”, frisou.

Além da integração intermunicipal, a Copa Comcam Grupo ABL tem como intuito incentivar os municípios a investirem em atletas de base. Esta é a terceira edição do campeonato, que se consagrou como a maior competição esportiva da região. Nas duas primeiras edições, o time de Ubiratã foi campeão.