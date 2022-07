Dois jogos neste domingo pela Copa Comcam Grupo ABL

A Copa Comcam Grupo ABL tem dois confrontos neste domingo (3). Entram em Campo Engenheiro Beltrão que recebe em casa o time de Boa Esperança. E Quinta do Sol que enfrenta o Luiziana. As partidas, são válidas pela 8ª rodada, a partir das 15h30.

Enquanto Beltrão lidera o grupo “A”, com 15 pontos, Boa Esperança está na vice-lanterna da chave, com apenas um ponto ganho, à frente somente de Quinta do Sol, que ainda não venceu nenhuma partida.

A 3ª Copa Comcam Grupo ABL é patrocinada pelo Grupo ABL Negócios de Sementes e Logística e a Viação Garcia, que patrocina o transporte dos atletas entre os municípios. A premiação, este ano, é a seguinte: campeão (R$ 12 mil); 2º colocado (R$ 7 mil); e 3º colocado (R$ 3 mil).