Campanha do diabetes realizou 63 testes rápidos na Praça São José

Um total de 63 testes rápidos foram realizados na quinta-feira (30), no período da manhã, na tenda montada pela Secretaria Municipal de Saúde na Praça São José para marcar o Dia Nacional do Diabetes. As quatro pessoas, cujos testes apresentaram alteração, já foram encaminhados para consulta médica. Durante a semana a Unidades Básicas de Saúde também trabalharam com orientações e solicitação de exames.

“Nas pessoas que forem diagnosticadas com diabetes iniciaremos o tratamento e acompanhamento”, esclarece a gerente da Atenção Básica, Suelen Lima, ao acrescentar que em Campo Mourão 5.619 pessoas estão em acompanhamento. “É necessário o diagnóstico e tratamento para evitar as complicações da doença”, enfatiza Suelen.

O diabetes, ou Diabetes Mellitus, é uma doença crônica, autoimune, caracterizada pela deficiência da produção de insulina pelo organismo. O problema envolve o metabolismo da glicose no sangue, podendo ser apresentado de várias maneiras.