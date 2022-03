São Paulo abre boa vantagem sobre o Palmeiras na final do Paulista

O São Paulo fez valer a vantagem de jogar em casa e derrotou o Palmeiras por 3 a 1 diante de 60.383 torcedores, na noite desta quarta-feira (30) no estádio do Morumbi na primeira partida da final do Campeonato Paulista.

O Alviverde e o Tricolor voltam a se encontrar no próximo domingo (3), a partir das 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque, para definir quem fica com o título da competição.

A primeira boa oportunidade do São Paulo foi um chute no travessão de Alisson após boa jogada do lateral Welington aos 11 minutos. Aos 20 foi o Palmeiras que chegou com perigo. Raphael Veiga se livrou de Pablo Maia e cruzou para a área, onde Dudu furou a finalização, mas o goleiro Jandrei defendeu.

Algumas outras oportunidades apareceram, mas a impressão que prevaleceu era de que o jogo chegaria ao intervalo com o placar inalterado. Porém, aos 48 minutos o árbitro de vídeo (VAR) chamou o juiz para avaliar um possível pênalti. Após análise no monitor a infração foi confirmada e o atacante Calleri cobrou bem para abrir o placar.

Na etapa final o São Paulo chegou ao segundo aos 18 minutos, quando Pablo Maia aproveitou bola tocada por Nestor para pegar forte para superar o goleiro Weverton.

Mas o Tricolor queria mais, e chegou aos 35. Nikão cobrou escanteio, Igor Gomes desviou e Calleri aproveitou para ampliar o marcador na pequena área. Este foi o oitavo gol do argentino na competição.

Aos 39 o Palmeiras ainda descontou com Raphael Veiga em gol em cobrança de falta, mas a vitória final foi mesmo do São Paulo.

Com este placar a equipe do Morumbi pode ficar com o título mesmo com uma derrota por um gol de diferença na partida de volta. Já o Verdão precisa triunfar por uma vantagem de ao menos três gol para levar o caneco nos 90 minutos. Em caso de vitória do Palmeiras por dois gols de diferença o título será decidido na disputa de pênaltis.