Copa Comcam tem 2ª rodada com 8 jogos pela região neste domingo

A 3ª Copa Comcam/Sicredi entra para a sua 2ª rodada neste domingo (8) com oito jogos pela região. A abertura do campeonato, no último domingo foi um sucesso pela região, marcada pelo bom público nos estádios e potencial técnico das equipes. Para se ter ideia foram 23 gols, média de 2,8 por partida.

Neste domingo, os duelos sãos os seguintes: Luiziana x Barbosa Ferraz; Fênix x Iretama; Moreira Sales x Ubiratã; Peabiru x Goioerê ; Engenheiro Beltrão x Farol; Boa Esperança x Terra Boa; Campo Mourão x Roncador; e Corumbataí do Sul x Araruna.

“Todos os municípios que estão participando estão de parabéns pelo comprometimento e organização”, falou o presidente da Comcam, Haroldo Duarte, o “Baco”, prefeito de Ubiratã. Ele observou que após a Copa, vários municípios da região vêm investindo em melhorias em seus estádios. “Isso prova que a Copa Comcam/Sicredi está incentivando o esporte na região”, falou.

Estão participando do campeonato os municípios de Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Goioerê; Iretama; Luiziana; Moreira Sales; Peabiru; Terra Boa; Roncador; e Ubiratã.

A premiação total será no valor de R$ 24 mil do 1º ao 4º lugar, artilheiro, goleiro menos vazado, e técnico campeão. O 1º Lugar receberá R$ 12.000,00 + troféus e medalhas; 2º Lugar: R$ 6.000,00 + troféus e medalhas; 3º Lugar: R$ 3.600,00 + troféus e medalhas; 4º Lugar: R$ 2.400,00 + troféus e medalhas; Artilheiro: R$ 500,00 + troféu; Goleiro menos vazado: R$ 500,00 + troféu; e Técnico campeão: R$ 500,00.

RODADA DE DOMINGO (8)

Em Luiziana

Luiziana x Barbosa Ferraz

Em Fênix

Fênix x Iretama

Em Moreira Sales

Moreira Sales x Ubiratã

Em Peabiru

Peabiru x Goioerê

Em Engenheiro Beltrão

Engenheiro Beltrão x Farol

Em Boa Esperança

Boa Esperança x Terra Boa

Em Campo Mourão

Campo Mourão x Roncador

Em Corumbataí do Sul

Corumbataí do Sul x Araruna