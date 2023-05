Pai e filho são detidos com drogas e arma na região do Lar Paraná

Em mais uma ação firme de combate ao tráfico de drogas em Campo Mourão, a equipe Rotam prendeu pai e filho com grande quantidade de drogas na residência, além de uma arma de fogo. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira, na rua Curiango, no jardim Pio XII.

De acordo com informações do tenente Leniel, a equipe Rotam fazia patrulhamento pelo bairro, nas imediações de um local conhecido pelo tráfico de drogas.

“Durante o patrulhamento foi avistado um homem parado em frente a uma casa, como se estivesse esperando para comprar drogas. Ao perceber a viatura, ele correu para dentro da casa, jogou vários invólucros de drogas no quintal vizinho e também entrou no banheiro onde passou a dar descarga no vaso para se desfazer das drogas”, disse o tenente.

Os policiais adentraram o local e ainda aprenderam parte da droga que não havia sido jogada no vaso sanitário. Também foi apreendida em um dos cômodos da casa uma pistola e uma pedra grande de crack.

“Em contato com o vizinho os policiais localizaram as drogas que haviam sido jogadas pelo detido. Também foi apreendida 15 gramas de cocaína”, informou o tenente. Pai e filho receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia juntamente com os produtos entorpecentes.

O tenente destaca o apoio da população com denúncias sobre pontos de tráfico de drogas e outros tipos de criminalidade. “O apoio da população é fundamental e contribui muito com os trabalhos da polícia. A denúncia pode ser feita pelo 181 ou mesmo pelo 190, que imediatamente será averiguada mantendo o anonimato do denunciante.”

MATERIAL APREENDIDO

✅ R$500,00 em Espécie ( Real).

✅ 15 Munições Cal. 9mm

✅ 01 Pistola Cal. 9mm G17 com Carregador.

✅ 80 Gramas de Crack.( 62 pedras grandes)

✅ 15 Gramas de Cocaína.

✅ 01 Balança de Precisão.

✅ 02 Máquinas de Cartão.

✅ 01 Coldre Pistola ( Material Corvin).

✅ 02 Aparelho de telefone Celular.

✅ 01 Coronha de Revólver em Madeira.