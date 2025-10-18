Mulher é presa por ameaçar vizinha de morte em Janiópolis

Uma mulher foi presa na manhã deste sábado, 18, acusada de ameaçar uma outra mulher de morte, na cidade de Janiópolis. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a suspeita na rua, visivelmente alterada e agressiva, proferindo ofensas e ameaças contra a vítima, que permanecia dentro de sua casa.

Durante a abordagem, a mulher contou que havia se envolvido em uma briga com a mesma mulher durante a madrugada, em um bar da cidade, ocasião em que ambas portavam armas brancas e sofreram ferimentos leves. O fato já havia sido registrado anteriormente pela polícia.

Mesmo com a presença da equipe, a mulher continuou a ameaçar a vítima, dizendo frases como: “vou te matar”, “sai pra fora que eu vou te mostrar” e “vou tacar fogo na sua casa”. Diante da gravidade das ameaças e do comportamento agressivo, os policiais deram voz de prisão à suspeita.

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma faca de cozinha dentro da bolsa da mulher, a qual foi apreendida. A autora e a vítima foram encaminhadas à 13ª Central Regional de Flagrantes de Campo Mourão, onde foram adotadas as medidas cabíveis.