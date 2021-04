Fundação de Esportes entrega quimonos para projeto social da 1ª Igreja Batista

A Fundação de Esportes (Fecam) fez a entrega, na semana passada, de 20 quimonos para o projeto social “Semeando Campeões”, executado pela 1ª Igreja Batista. Os quimonos, destinados à modalidade de jiu-jitsu, foram destinados ao município pelo deputado estadual Douglas Fabrício, quando foi secretário estadual de Esportes. Ele também participou da entrega, junto com os vereadores Bina Teixeira e Paulinho Pilatte.

“Na época não havia projetos sociais nessa modalidade, por isso deixamos o material guardado e agora temos a oportunidade de auxiliar esse projeto da Igreja Batista, em mais uma parceria com a comunidade para atender a população através do esporte”, ressalta o secretário municipal Marcelo Lima.

O pastor Gustavo Machado, explicou que o projeto Semeando Campeões foi iniciado em janeiro no salão da igreja, que fica na área central de Campo Mourão. “É um projeto totalmente voluntário voltado a integração das crianças. Em alguns momentos teve que ser suspenso por conta da pandemia, mas esperamos em breve retomá-lo e essa doação muito contribuirá com o projeto”, ressaltou o pastor.

O deputado estadual Douglas Fabrício aproveitou para relacionar outras ações na área do esporte executadas no município e destacou a importância do projeto. “É gratificante ver o resultado do nosso trabalho no Esporte ainda trazendo frutos, seja com materiais esportivos, obras, assim como a lei estadual de incentivo ao esporte que regulamentamos”, ressaltou.