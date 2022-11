Final dos JAP´s reúne representantes de 70 municípios neste final de semana

Começa nesta sexta-feira (25), em Apucarana (Norte), a final dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). Serão 1.970 participantes entre atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, de 70 municípios. A competição segue até domingo (27) com disputas de nove modalidades: basquete, futebol de sete, futsal, handebol, handebol de praia, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Os JAPS são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e contam com o apoio da prefeitura de Apucarana. Esta será a última competição do ano dos Jogos Oficiais do Estado antes da programação do Verão Maior Paraná.

O coordenador dos Jogos de Rendimento do Paraná, Emerson Venturini, lembra que Apucarana sediou as três etapas dos JAPS. “A primeira com modalidades coletivas e individuais, a segunda só ginástica rítmica e encerramos o calendário com esta final. Além disso tivemos o atletismo em Cascavel e bocha e bolão em Toledo. O esporte movimenta as cidades, atrai curiosos, gera novos talentos. Precisamos investir cada vez mais nisso”, afirmou.

A fase regional dos JAPS foi disputada em julho e contou com a participação de 264 municípios, com 806 equipes e 12.200 participantes. Os jogos aconteceram em 12 municípios-sede: Guaratuba, Prudentópolis, Cornélio Procópio, Arapongas, Terra Rica, Umuarama, Ivatuba, Planalto, Palmas, Laranjeiras do Sul, Toledo, Borrazópolis.

Já a fase macrorregional foi realizada no início de setembro, em quatro cidades-sede: Irati, Jandaia do Sul, Floraí e Marechal Cândido Rondon. Ao todo foram 2.835 pessoas de 104 municípios participando da competição.

Fonte: Agência Estadual de Notícias