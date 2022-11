Em duas ocorrências, PM prende dois homens com armas, munições e drogas

Em duas ocorrências distintas na tarde de ontem, equipes da Polícia Militar de Campo Mourão encaminharam dois homens para delegacia e apreenderam dois revólveres calibre 38, munições e certa quantia de drogas.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h30, quando a PM recebeu informações de que em um endereço na rua Pardal, no conjunto Milton Luiz Pereira, estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Ao se aproximar do local os policiais visualizaram um rapaz com um volume na cintura. Ao ver a viatura, ele correu para o quintal e quebrou o aparelho celular que usava. No entanto, ao ser abordado, o homem confirmou que no interior da casa havia um revólver e drogas.

A arma, calibre 38 com cinco cartuchos intactos foi apreendida. Em uma bolsa também havia mais oito cartuchos intactos e algumas porções de maconha. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

Já no final da tarde, por volta das 18h30, os policiais prenderam outro rapaz na rua Higienópolis, no jardim Pio XII, em um endereço conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Ao se aproximar da residência a equipe viu dois homens fazendo uso de drogas e um deles confirmou ser morador da residência.

Nas buscas feitas na casa, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 13 munições intactas e uma porção de cinco gramas de drogas. O morador foi preso, sendo encaminhado para a delegacia com a droga, a arma e as munições. Os dois detidos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.