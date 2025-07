Final da Copa Coamo reúne campeões regionais e promove integração entre cooperados

A Copa Coamo 2025 chega à sua etapa final neste sábado, 26 de julho, reunindo os campeões regionais do futebol suíço e do vôlei de areia feminino. A fase decisiva será realizada em Campo Mourão, com a participação de 650 atletas representando 66 equipes classificadas nas fases regionais, que ocorreram entre abril e julho em toda a área de ação da Coamo no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Realizada desde 1993, a Copa Coamo está em sua 17ª edição e se consolidou como o maior evento esportivo rural do país. Ao todo, 7.569 atletas participaram da competição neste ano, que incluiu 1.074 jogos nas duas modalidades.

A Copa Coamo promove a prática esportiva e fortalece os vínculos entre os cooperados, seus familiares, os colaboradores e a diretoria da cooperativa. “É uma iniciativa que se consolidou ao longo dos anos como uma ação estratégica de relacionamento com o quadro social”, afirma o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini.

A final contará com 49 jogos de futebol suíço, cada um com dois tempos de 15 minutos. A soma do tempo em campo equivale a 24 horas de partidas ininterruptas. No vôlei de areia feminino, também estão programados 49 confrontos, com duração estimada entre 20 e 30 minutos cada.

Além das equipes campeãs regionais, participam da final os vice-campeões das regionais de Manoel Ribas (PR) e São Domingos (SC), que foram incluídos conforme o regulamento por terem mais inscritos na competição.

A programação começa às 08h20 com o Cerimonial de Abertura, e segue até o final da tarde com a entrega de troféus e o encerramento oficial previsto para as 17h30. O público poderá acompanhar os principais momentos do jogo decisivo da final do futebol suíço ao vivo pelo canal da Coamo no YouTube, que será transmitido por volta das 17h.

Outro destaque da programação será a Rua do Cooperativismo, com espaços de visitação dedicados aos Alimentos Coamo, à Sustentabilidade, ao Cooperativismo, à Comunicação e à Credicoamo. Nesses estandes, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre os produtos, serviços e princípios da cooperativa.

Segundo Gallassini, a competição cumpre um papel relevante de integração e valorização dos laços entre as famílias cooperadas. “É um dia de confraternização, em que todos participam seja na torcida, nas partidas ou no tradicional costelão com as famílias.”

Gallassini também observa que a Copa Coamo é uma oportunidade de engajamento de diferentes gerações. “Os jovens estão participando dos jogos. É uma integração importante, e todos esperam com ansiedade esse momento.”

O presidente Executivo da Coamo, Airton Galinari, ressalta que o evento é fruto de um esforço coletivo que começa meses antes e envolve várias áreas da cooperativa. “O evento é realizado com o voluntariado dos nossos funcionários, que participam com alegria porque sabem que estão fazendo algo de valor.”

Para Galinari, a fase final representa uma conquista para os participantes, após semanas de preparação e disputa nas regionais. “Vencer a regional já é um objetivo almejado por muitos. Chegar à final é mais um passo importante.”

Ele destaca que, apesar da disputa, o foco está na participação e na integração. “Para nós, todos são vencedores. Quem participou, quem jogou e quem torceu. Todos contribuíram para o sucesso da Copa Coamo.”

Galinari ressalta ainda a evolução do evento ao longo das edições. A presença do vôlei de areia feminino, por exemplo, foi incorporada oficialmente a partir da edição anterior. “O voleibol deu outro aspecto à Copa Coamo. Tornou-se um projeto ainda mais forte, que envolve toda a família”, resume Galinari.

A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas tenham acompanhado as fases regionais da Copa Coamo, entre atletas, familiares, funcionários e integrantes das comunidades onde a cooperativa está presente. A etapa final reforça esse movimento, com estrutura para receber milhares de pessoas em Campo Mourão ao longo do dia.

A cerimônia de encerramento da Copa Coamo será marcada pela entrega dos troféus e pelo reconhecimento ao envolvimento de todos os que colaboraram com a realização do evento.