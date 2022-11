Sete projetos contemplados com a Lei de Incentivo a Cultura (Fepac)

Foram repassados nesta segunda-feira (21), recursos no valor total de R$ 105 mil para sete projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, modalidade Fepac (Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais). O repasse dos recursos foi realizado em cerimônia no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli.

O valor máximo destinado para cada projeto é de R$ 15 mil. Todos foram avaliados por uma comissão artística, composta por pareceristas contratados pela Fundação Cultural de Campo Mourão residentes em outras cidades, com currículo vasto na área de projetos culturais. O objetivo do Fepac é o desenvolvimento de uma política pública de cultura em Campo Mourão, por meio de subsidio financeiro.

Um dos contemplados, Francisco Hernandes, ressaltou a importância dos recursos viabilizados pela lei para quem vive de arte Lei de Incentivo a Cultura. Ele é autor do projeto “A Magia do Teremim”, um instrumento musical ainda desconhecido no Brasil, que emite som sem ser tocado. “Minha proposta é apresentar nas escolas, contar a história com músicas clássicas e a história do instrumento”, explicou o artista.

Foram contemplados os projetos: 1 – “Homenagem a Maria Dolores Barrionuevo Alves, autora da Lei de Incentivo à Cultura de Campo Mourão”, proposto por Antonio Mário Soares da Silva; 2 – “Ninho de Histórias, por Arlete Delesporte Nascimento; 3 – “Coleção de Artes e Histórias”, por Cleverson de Lima; 4 – “A Magia do Teremim”, por Francisco Hernandes; 5 – “Te dou um cascudo”, por Mayara Custódio de Oliveira; 6 – “Férias no Campo”, por Silva Novaes Fernandes; 7 – “Zétesis”, por Wesley Barsa Ribeiro.