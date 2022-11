Fase final do Paraná Bom de Bola começa nesta quinta em Goioerê

A fase final da 2º edição do Paraná Bom de Bola começa nesta quinta-feira (10), em Goioerê, no Centro-Oeste do Estado. Desta vez, a final se concentra em apenas uma cidade, diferente da primeira edição, quando foi dividida em 12 regionais, devido à pandemia. A competição segue até terça (15).

O torneio é dividido em quatro categorias: feminino sub 16, masculino sub 16, masculino sub 21 e master (+50). Ao todo, serão 716 participantes, entre atletas, dirigentes e comissão técnica.

No domingo (13), as categorias sub 16 e sub 21 terão uma folga para que os atletas possam se deslocar para suas cidades e fazer o Enem. Confira a programação completa no site oficial.

O coordenador dos Jogos de Rendimento do Paraná, Emerson Venturini “Milico”, fala sobre a continuidade do projeto. “O Paraná Bom de Bola foi concebido em 2019, mas não conseguimos realizar em 2020. Já em 2021 fizemos somente as etapas regionais e, agora, vamos ter a primeira final, que acontecerá em Goioerê. Outra coisa é que nos Jogos de Rendimento não tinha o futebol feminino e entendemos que era importante a inclusão”, disse.

A fase regional do Paraná bom de Bola começou em maio em 12 cidades-sede: Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul, com participação de 185 municípios. Foram mais de 10 mil atletas, divididos em 357 equipes competindo.

A fase macrorregional aconteceu em quatro cidades-sede: Arapongas, Moreira Sales, Palotina e São Mateus do Sul. Foram 69 jogos, totalizando mais de 300 gols marcados com 1.236 atletas.

PROJETO

Criado em 2021, o Paraná Bom de Bola é uma competição de futebol de campo organizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, e engloba disputas entre seleções municipais em diferentes faixas etárias, em três fases: regionais, macrorregionais e finais.

Serviço:

Data: 10 de novembro, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Ginásio de Esportes – Rua São Mateus do Sul – Jardim Lindóia

Confira a programação completa no site oficial

Fonte: Agência Estadual de Notícias