Estado cancela os Jogos da Juventude do Paraná

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por intermédio da Superintendência Geral do Esporte, cancelou os Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) – Final A, Edição 2020 – que fazem parte dos Jogos Oficiais do Estado.

Eles seriam realizados em outubro deste ano. A ação foi tomada em acordo com o município de Guarapuava, sede em 2020, que terá a prioridade de sediar as finais em 2021.

Essa decisão se pauta no respeito às ações tomadas para o enfrentando da pandemia da Covid-19 e nas normativas impostas pelos decretos publicados pelo Governo do Estado. Os Jojups reuniriam milhares de jovens atletas e neste momento a prioridade é a segurança e a preservação da saúde de todos.

“Este cancelamento nada mais é do que uma demonstração de respeito e consideração com os jovens atletas e com a população paranaense”, disse o diretor de Esporte da Superintendência, Cristiano d’El Rei. Segundo ele, não seria plausível o Estado provocar um evento com a aglomeração de 4 mil adolescentes no momento que se vive hoje.

“Essas atitudes são excepcionais e absolutamente necessárias. Temos certeza que, após essa crise, o Esporte voltará mais forte. Ele é um dos mais importantes meios de retomada da qualidade de vida de nossa gente, respeitando sempre o seu legado como ferramenta de saúde, educação, inclusão e sociabilização de todos, além de fundamental papel no fomento da economia do Paraná”.

Agência Estadual de Notícias