Esporte divulga calendário oficial de jogos para este ano

A Superintendência estadual do Esporte divulga seu Calendário Oficial de Jogos para 2021. De acordo com o calendário, de abril a dezembro 36 competições estão pré-agendadas, entre ações próprias, realizadas com parceiros e algumas de nível nacional e mundial. Confira também o Calendário dos Jogos de Apoio e Parcerias.

O superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, ressalta que o cumprimento desse calendário depende do momento epidemiológico da Covid-19 ao longo do ano e da confirmação das prefeituras previstas para sediarem cada competição, além da adequação e respeito aos protocolos das secretarias municipais e estadual de Saúde e Governo do Estado.

“Além do retorno de disputas com grande tradição no Paraná, caso dos Jogos Escolares e Abertos, já executados há mais de seis décadas, novos atrativos foram pensados para fomentar ainda mais a retomada do esporte paranaense, movimentando também todo o setor turístico e econômico”, disse Wirbiski.

É o caso da parceria com a Confederação do Desporto Escolar (CBDE), que vai trazer para Foz do Iguaçu os campeonatos Brasileiro e Mundial de Voleibol Escolar, nos meses de junho e setembro, respectivamente.

No que se refere ao quadro próprio, a Superintendência vai promover em 2021 seus já tradicionais eventos – Escolares, Bom de Bola, Juventude, Abertos, Paradesportivos e Universitários – e programa dois novos e importantes: os Jogos Abertos de Combate, que acontecem em Londrina, e os Jogos Abertos Master, ainda com sede a ser definida.

Para o diretor de Esporte da entidade, Cristiano d’El Rei, essas novas competições atendem às premissas da política de esportes do Paraná, criando programas que abrangem diferentes faixas etárias e características da população, e também permite dar vasão a modalidades que têm crescido muito, caso dos esportes de luta, e que encontram no Paraná um Estado referência para todo o Brasil.

Os Jogos de Aventura e Natureza terão seis etapas, tendo como novidade as programadas para Curitiba e Região Metropolitana, a que acontecerá nos Corredores das Águas (Guarapuava e entorno) e no Norte do Estado. Litoral, Angra Doce e Lindeiros, sucesso de participações e público em 2019, voltam também ao calendário.

Mais detalhes em esporte.pr.gov.br

Agência Estadual de Notícias