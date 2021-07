Morre o ex-prefeito de Campo Mourão, Renato Fernandes Silva

Morreu no início da madrugada desta sexta-feira, aos 88 anos, o ex-prefeito de Campo Mourão, Renato Fernandes Silva, que administrou a cidade entre 1973 e 1976. Ele enfrentava problemas de saúde e faleceu em sua residência.

Renato Fernandes era advogado e chegou a Campo Mourão em 1960. As principais obras realizadas na sua gestão foram os ginásios Belin Carolo (Ginasião) e JK (Ginasinho).

Os complexos esportivos foram construídos com recursos próprios em tempo recorde para que a cidade pudesse sediar os Jogos Abertos do Paraná. Também em sua gestão foi construído pelo Estado o Colégio Unidade Polo, em ampla área doada pelo município.

“Doutor Renato fez parte de um período em que os advogados tiveram grande influência na política do município. Fez um belo trabalho, reconhecido por todos, deixou a cidade extremamente organizada e nunca mais disputou eleição. Nas campanhas políticas sempre gostei de ouvir a opinião dele, que nos deixou um grande legado”, disse o prefeito Tauillo Tezelli, que decretou luto oficial de três dias no município.

Em 2013, o ex-prefeito recebeu uma homenagem da prefeitura por indicação da Academia Mourãoense de Letras pelo aniversário de 40 anos de sua gestão.

Ele era formado em Direito pela Universidade Estadual do Paraná e além de prefeito foi procurador geral do município. Em 1974 foi membro da Missão Econômica do Paraná, que esteve no Japão. O filho dele, também advogado Renato Fernandes Silva Junior, é o atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campo Mourão.

O velório acontece na capela do Sistema Prever e o sepultamento será às 11h30, no cemitério Parque Angelus, no jardim Cidade Nova.