Esporte abre inscrições para os Jogos Abertos, de artes marciais e da Juventude

JOGOS ABERTOS

Disputado entre seleções municipais desde 1957, a 63° edição dos Jogos Abertos do Paraná (Japs) contará com as seguintes modalidades: atletismo, badminton, ciclismo, natação, tênis de mesa, xadrez, rugby, tênis, handebol de praia e vôlei de praia – todas com equipes femininas e masculinas, além de ginástica rítmica, só feminina, e futebol sete, só masculino.

As competições iniciam em 17 de outubro e após esta data têm jogos a cada 15 dias, sempre com uma modalidade diferente.

O município que deseja se inscrever deve acessar o link inscrições Jogos Abertos – etapa estadual, ler as informações dispostas no artigo e acessar o “mapa de inscrição”, também disposto na página. Os dados preenchidos devem ser enviados ao e-mail que corresponde a cada região.

JOGOS ABERTOS COMBATE

A primeira edição dos JAPS Combate acontecerá em Londrina entre os dias 13 e 15 de novembro. A disputa das artes marciais é pioneira no Estado, criada com intuito de difundir as lutas nas seguintes modalidades: boxe, apoeira, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung-fu, muay thai, taekwondo e wrestling.

Para inscrição, os interessados devem acessar o link inscrição Japs Combate e o “mapa de inscrição”, conferir os procedimentos e ler com atenção o Regulamento Técnico da Modalidade. Só então o ofício da prefeitura, contendo Solicitação de Sede e o Relatório de Candidatura (preenchido) deverão ser enviados aos e-mails correspondentes a cada região do Estado.

JOGOS DA JUVENTUDE (JOJUPS)

Nesta 33ª edição dos jogos haverá competições de atletismo, badminton, handebol de praia, ciclismo, natação, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, todas com equipes feminina e masculina, além de ginástica rítmica, só feminina. As disputas começam em 16 de outubro. A segunda etapa inicia em 13 de novembro e, a partir desta data, têm jogos a cada 15 dias.

Os limites de idade referentes a cada modalidade podem ser conferidos no edital desta edição. Vale lembrar que todos os atletas participantes no Jojups devem estar matriculados até a data de 31 de agosto deste ano, em estabelecimentos de ensino regular fundamental, médio, pós-médio regular, ou ensino superior regular do Paraná.

As inscrições deverão ser realizadas por meio o link de inscrição da Juventude – etapa estadual, acessar o “mapa de inscrição” e preencher os dados solicitados. Só então, enviar os documentos para o e-mail referente à região.