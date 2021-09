XVI Congresso de Turismo Religioso começa nesta terça-feira

Terá início nesta terça-feira (21) e prossegue até sexta-feira (24), o Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável, evento que nasceu em Campo Mourão como fruto da ação da Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas.

Em 2021, o congresso acontece pela primeira vez no Continente europeu, na Cidade de Pamplona, na histórica Catedral de Pamplona, na Província de Navarra na Espanha. “Após a realização de 15 congressos em diferentes cidades no Brasil, na Argentina, Bolívia e Honduras, agora passamos o Oceano e vamos até a Europa”, disse o professor Samoel Kozelinski, um dos organizadores do evento.

Devido as condições sanitárias, o Congresso será realizado em formato hibrido. Apenas 250 pessoas vão participar de forma presencial e com a modalidade de participação online por sistema streaming, de qualquer parte do mundo. Por conta da diferença de horário com participação de vários países, todos os conteúdos e determinadas atividades terão acesso gratuito a qualquer momento e mesmo nos dias subsequentes para os inscritos.

Para o congresso, estão confirmados especialistas da Espanha, do Brasil, Argentina, Honduras, Portugal e Lituânia que apresentarão temas do Turismo Religioso.

Ainda para os participantes, está prevista uma excursão com jantar a Roncesvalles, que é a porta de entrada do “Caminho Francês”. E após o Congresso serão realizados diferentes circuitos para se conhecer a região de Navarra, seu patrimônio histórico e religioso e riquezas naturais.

Durante o Congresso serão realizados conferências e workshop para destinos temáticos e de prestadores de serviços para promover a proposta de serviços especializados.