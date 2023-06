Ex-aluno entra armado em escola, mata menina e deixa outro ferido em Cambé

Mais um ataque a escola foi registrado na manhã desta segunda-feira, 19, no Paraná. O fato ocorreu no Colégio Estadual Helena Kolody, na cidade de Cambé, no norte do Paraná, após um ex-aluno entrar no estabelecimento de ensino e fazer vários disparos.

Uma menina foi morta no ataque e um menino ficou ferido na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente para prestar socorro às vítimas.

Segundo informações da Polícia Militar, o ex-estudante teria ido até a direção da escola para solicitar documentos, quando iniciou os disparos. As idades das duas crianças não foram divulgadas. O menino foi internado em estado grave.

O atirador foi preso pela polícia. O atentado causou pânico entre alunos, professores e pais que foram até a escola para retirar seus filhos. O momento é de tensão no local. O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias.

Mais informações no decorrer do dia