Enxadristas mirins recebem premiação do Campeonato Paranaense de Xadrez

Os enxadristas mirins que se destacaram no Festival Paranaense de Xadrez, realizado no mês de maio no formato on line, receberam a premiação oficial nesta terça-feira (27), no Paço Municipal. Eles estiveram acompanhados dos pais e da técnica Janaine Gusmão Tonetti. A entrega das medalhas foi feita pelo prefeito Tauillo Tezelli e o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

“A delegação de Campo Mourão foi a que obteve os melhores resultados. Isso é resultado da parceria entre a Fundação de Esportes, Secretaria de Educação e Associação Mourãoense de Xadrez, que mesmo com a pandemia deu continuidade a esse trabalho com os alunos”, ressaltou a técnica Janaine.

O festival paranaense foi voltado a categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12 e Sub 14. Campo Mourão contou com a participação de 10 atletas. Natália Biazon (sub 10) e Samuel Pires de Lara (sub 8) foram campeões em suas categorias. Pedro Guarez Pacholek, Maria Luiza Voloski, Fernanda Roeder, Rafael Tuma e Sofia Teodoro Saqueti ficaram entre os oito melhores do Estado. Alcançaram classificação ainda Isis Eduarda Roeder (3° Lugar), Davi Pires de Lara e Heloise de Oliveira Biazon, ambos 4° Lugar.

“Estes alunos são frutos do Projeto Xadrez, um esporte educacional que iniciou em 2018 e está colhendo os frutos dessa parceria da Fundação de Esportes, Secretaria de Educação e Associação”, destacou o secretário Marcelo Lima, ao acrescentar que atualmente 140 alunos de 10 escolas participam do projeto.

Os campeões Samuel Pires (Escola Municipal Gurilândia) e Natália Biazon (bolsista do Colégio Integrado) vão disputar o Festival Nacional da Criança, de 9 a 12 de outubro em Juiz de Fora (MG). A competição será presencial. “Precisamos de patrocínio para conseguir participar e gostaríamos de levar todos os que se destacaram”, explicou a técnica.