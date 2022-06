Enxadristas mirins de CM disputam Campeonato Brasileiro em Natal-RN

Os enxadristas mirins Heloíse de Oliveira Biazon, Natália de Oliveira Biazon, Rafael Tuma Soares e Vinicius Tuma Soares estão em Natal-RN, onde representam Campo Mourão no Festival Nacional da Criança (Fenac) e Festival Nacional da Juventude (Fenaj), dois eventos simultâneos do Campeonato Brasileiro de Menores de Xadrez.

Cerca de 300 enxadristas de todo o Brasil participam do certame, que começou dia 1º de junho e termina no domingo (5). Trata-se da maior competição de categoria de base do país, com enxadristas de 6 a 12 anos (Fenac) e 14 a 20 (Fenaj) nas modalidades Blitz, Rápido e Clássico.

Haverá premiação de troféus para os três primeiros colocados e medalhas até o 15º. Os melhores classificados conquistarão vagas para o Campeonato Mundial na Geórgia, o Pan-Americano em Montevidéu e o Mundial da Juventude na Romênia. Os quatro enxadristas fazem parte da Associação Mourãoense de Xadrez, que tem parceria com a Fundação de Esportes pela Lei de Incentivo ao Esporte.