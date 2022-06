Veículo furtado é recuperado em CM

A equipe da Rotam recuperou na noite dessa quinta-feira, um veículo com VW/Gol com alerta de furto. O homem que dirigia o veículo foi abordado na rua Nelson Bitencourt do Prado, região do Lar Paraná.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao fazer a checagem junto o Sistema do 11º Batalhão da Polícia Militar foi descoberto que o automóvel era produto de furto.

O motorista disse que adquiriu o veículo sem saber que de que havia qualquer tipo de irregularidade. Ele e o automóvel foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para o registro e apuração da ocorrência.