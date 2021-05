Santa Casa lotada e UPA operando acima de sua capacidade

O aumento expressivo de casos de coronavírus no final de semana em Campo Mourão, causou o colapso no sistema de saúde do município.

Após a direção do hospital Santa Casa comunicar na manhã de ontem, a ocupação máxima da Unidade de Terapia Intensiva Geral, UTI-Covid e Enfermaria-Covid, no final da tarde foi vez da secretaria de Saúde do Município também informar que a UPA já operava acima de sua capacidade.

Segundo nota da Saúde, no fim da tarde, havia 17 pacientes com a covid, aguardando transferência para hospitais, sendo cinco fazendo uso de máscara de alto fluxo e os demais de catéter nasal. “A situação é grave e solicitamos a compreensão e os cuidados necessários de toda a população neste momento”, informou a nota.

Entre sábado e domingo, Campo Mourão registrou 363 novos casos da doença – 100 na sexta, 195 de sábado e 68, ontem. O número de mourãoenses com o vírus ativo chegou a 1.141. Novas medidas restritivas deverão ser anunciadas nesta segunda-feira pela prefeitura.