Entregue a reforma e revitalização do Ginásio JK

A obras de reformas e revitalização do Ginásio de Esportes JK foram entregues oficialmente em cerimônia oficial na tarde desta terça-feira (13). O investimento foi total foi de R$ 1,3 milhão (R$ 712,4 mil do município e R$ 600 mil do governo do Estado). O ginásio foi construído em 1976, na gestão do prefeito Renato Fernandes Silva, para sediar os Jogos Abertos do Paraná.

Além da troca da cobertura, acessibilidade e melhorias na quadra, foram executadas reformas nos vestiários, bilheteria, banheiros, salas de ginástica. O ginásio ganhou elevador, melhorias na iluminação, pista de caminhada no entorno, ATI, calçamento, quadra de basquete 3×3, pintura e iluminação da pista de Skate, plantio de grama no entorno e implantação de lixeiras.

“Era uma cobrança antiga dos nossos dirigentes esportivos e atletas e que agora estamos conseguindo atender nessa importante parceria com o governo do Estado. É uma reforma necessária para adequar o ginásio às exigências legais e poder sediar jogos oficiais”, explica do prefeito Tauillo Tezelli, que descerrou a placa de reinauguração, ao lado de autoridades e lideranças do município.

Há 14 anos em Campo Mourão, o técnico do basquete, Emerson de Souza, ressalta que a modalidade cresceu muito nos últimos anos a reforma do JK é a concretização de um sonho. “Nunca tivemos condição de jogar na nossa casa a primeira divisão por conta das condições do ginásio. Essa reforma vem beneficiar desde os trabalhos de base até a categoria profissional para trabalharmos ainda de forma mais intensa para voltarmos à liga nacional”, ressaltou.