Câmara concede título de mérito militar ao comandante do Corpo de Bombeiros de CM

Os vereadores da Câmara de Campo Mourão entregam no próximo dia 27 de setembro, em uma sessão solene no plenário do Legislativo, o título de mérito militar ao comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Anderson Luiz Feijó. A honraria será entregue às 09 horas.

O oficial – comandante da corporação – será homenageado através de um projeto de Resolução de autoria do vereador Edilson Martins, com as assinaturas dos parlamentares Miltinho Cidade Nova, Paulo Pilatte, Escrivão Parma, Naiany Hruschka Salvadori, Toninho Machado, Tucano, Bina, Subtenente Macedo, Tio Leco, Elvira Lima e do presidente do Legislativo, Jadir Soares (Pepita).

“O projeto de Resolução que concede o título de mérito militar tem por objetivo homenagear o capitão Anderson Luiz Feijó pelos relevantes serviços prestados à comunidade mourãoense. O oficial é uma figura ilustre que merece o devido reconhecimento”, comentou o autor do projeto que concede a honraria, vereador Edilson Martins.