Ação comunitária vai atender região do Lar Paraná no sábado

Vários serviços serão oferecidos à comunidade do Lar Paraná, no próximo sábado (21), promovidos pela administração municipal de Campo Mourão. O atendimento será das 8h30 às 12 horas, no SCFV Colibri (Rua dos Cisnes, Conjunto Cohapar).

No local haverá mutirão do Cadastro Único, orientações sobre os serviços e programas oferecidos pela rede de assistência social, apresentações culturais, informações sobre programas habitacionais da Cohapar, cadastro Água Solidária e negociação de dívidas com a Sanepar, distribuição de mudas pela SEMA, oficinas e recreações para crianças e adolescentes até 14 anos e massagem facial com o curso de Estética do Colégio Estadual.

À frente da ação está a Secretaria Municipal de Assistência Social, que terá a parceria de outras secretarias municipais. Outras ações comunitárias estão programadas para o mês de novembro: dia 11 no Centro da Juventude e dia 18 no Conjunto Fortunato Perdoncini.