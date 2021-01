Definida comissão técnica do Campo Mourão Futsal

Está confirmado. A comissão técnica que terá a missão de comandar o elenco do Campo Mourão Futsal nesta temporada terá pouquíssimas mudanças em relação a do ano de 2020. Com exceção do fisioterapeuta, que deve ser anunciado nas próximas horas, estão definidos os nomes que terão a responsabilidade de colocar em alto nível o grupo de atletas do carneiro tricolor, que disputará duas das mais fortes competições do Brasil e do mundo. A Liga Nacional e Paranaense Série Ouro.

O técnico Wesley Szabo, o Alemão, segue capitaneando o staff do clube e vai para o seu quarto ano no comando da equipe. Quem também segue é o preparador físico Pedro Machado, outro que acumula grande experiência frente a preparação fisiológica do time, fazendo parte da comissão desde 2018, assim como o preparador de goleiros Carlil Barbosa, cujo trabalho de aprimoramento técnico de goleiros é desenvolvido a partir de 2017. Também fica, e segue para o segundo ano de clube o mordomo Paulo Augusto Carvalho França, o Tito.