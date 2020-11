Jovem é atropelada ao passar em semáforo 

Uma jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves no início da tarde desta segunda-feira (13h30), inclusive na região da cabeça, ao ser atropelada por um veículo Fiat Uno, no semáforo da rodovia PR 158, próximo à Coamo e o Paraná Família.

O motorista do veículo, de 70 anos, seguia sentido Campo Mourão/Peabiru e contou que o sinal estava aberto. Enquanto passava pelo semáforo, disse ter sido surpreendido pela jovem, que atravessou na faixa de pedestre.

Chovia forte no momento e com o impacto, a vítima caiu e bateu a cabeça, sofrendo traumatismo craniano grave. A equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento, encaminhando a jovem ao hospital Santa Casa.