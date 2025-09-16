COPA TRUCK: Pedro Perdoncini defende a liderança

A sétima etapa da Copa Truck, que será disputada no próximo fim de semana em Curvelo (MG), terá mais um capítulo da intensa disputa pela liderança da categoria Elite. O paranaense, de Campo Mourão, Pedro Perdoncini é o líder apenas quatro pontos à frente de seu companheiro na equipe ASG Motorsport, Arthur Scherer, e do vice-líder Léo Rufino.

Com uma vitória na última etapa disputada no mês passado, Pedro Perdoncini espera manter o ritmo e buscar uma vantagem maior na ponta da tabela.

“Mais uma vez a ideia é fazer um bom classificatório e largar na frente para fazer tudo na corrida 1 em busca da vitória. Depois, se tudo der certo, é ter cabeça para buscar as posições na corrida 2 e terminar a etapa somando muitos pontos e mantendo a liderança no campeonato”, salientou.

Para Arthur Scherer, a etapa será fundamental para se manter nas primeiras posições e buscar a recuperação depois de ter sofrido um acidente na etapa anterior e ficar sem somar pontos.

“A nossa última etapa foi difícil. Agora, vamos para Curvelo muito focados. Será minha primeira vez no traçado misto, mas confio no trabalho da ASG Motorsport. O campeonato está equilibrado, muita gente tem chance de título, e vamos com tudo para conquistar um bom resultado e seguir fortes na luta”, destacou Scherer.

O Circuito dos Cristais possui diversas possibilidades de traçado. O que será utilizado pela Copa Truck tem 3.330 metros e vai receber os caminhões a partir de sexta-feira (19) para duas sessões de treinos livres. No sábado, acontece o último treino livre e, a partir das 12h15, com transmissão no youtube da categoria. As corridas acontecem no domingo, a partir das 12h10, também com transmissão no youtube, na TV Band e no Sportv.