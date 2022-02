Mulher provoca acidente ao invadir preferencial no centro de CM

A motorista de um veículo Jeep Renagade ficou ferida após invadir a preferencial e provocar a colisão contra um VW/Gol, que transitava pela avenida. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, na rua Harrison José Borges, esquina com a avenida João Bento, no centro de Campo Mourão.

Segundo as informações a mulher dirigia o Jeep pela rua Harrison José Borges, quando acabou avançando a preferencial. A motorista do Gol que seguia pela João Bento, sentido Centro/Asa Leste, não conseguiu evitar o imapcto e atingiu a lateral do Renegade.

Com a colisão, a condutora do Gol sofreu alguns ferimentos e necessitou de atendimento. Ela foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro. Já a condutora do Jeep não se feriu.