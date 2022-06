Homem é preso por porte ilegal de arma em Peabiru

Durante uma blitz de trânsito realizada nesse domingo na área central de Peabiru, a Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo.

O homem dirigia um veiculo GM/Vectra e demonstrou certo nervosismo ao ser abordado no bloqueio. Na fiscalização os policiais apreenderam com ele uma pistola calibre 380 marca Imbel, carregada com 15 munições intactas.

Ele estava acompanhado de um passageiro, que foi liberado por não apresentar nada de ilícito. O veiculo possuía débitos de licenciamento e foi encaminhado para o pátio do Destacamento da Policia Militar para as medidas administrativas cabíveis.

Já o motorista foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.