11º BPM lança operação Fecha Quartel nesta sexta para reforçar segurança

Com a finalidade de estabelecer procedimentos relativos à aplicação do efetivo administrativo na execução de ações operacionais, o comando do 11º Batalhão da Polícia Militar lança nesta sexta-feira, 5, a operação “Fecha Quartel”.

O lançamento acontece a partir das 17h, na Praça São José. Durante a operação os policiais estarão desempenhando atividades preventivas e repressivas por meio de bloqueios de trânsito, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalização de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas.

As ações visam intensificar o policiamento ostensivo, conforme planejamento estatístico e de acordo com análise criminal da unidade. Assim, o objetivo e propiciar à comunidade maior segurança, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos.